مستشار الرئيس: الطاقة الاستيعابية للمستشفيات استوعبت إصابات كورونا المتزايدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المستشفيات شهدت ضغطًا خلال الفترة التي ازدادت بها أعداد إصابات فيروس كورونا، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات استوعبت هذه الأعداد.

وأضاف تاج الدين، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن أزمة الأكسجين ناتجة عن زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا، واحتياجات مرضى الجهاز التنفسي وأصحاب الأمراض المزمنة المتزايدة خلال فترة الشتاء.

وأشار إلى أن الشركات المصنعة للأكسجين زودت إنتاجها خلال الفترة الماضية، متابعًا: «كان هناك تدخل كبير من الدولة ورئيس الوزراء وجه الشركات بتحويل جزء من الإنتاج الصناعي وتؤهله ليصبح طبيًا».