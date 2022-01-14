قالت الفنانة سلمى أبو ضيف، إنها لم تتوقع يومًا الدخول إلى مجال الفن، متابعةً أنها بدأت في بداية الأمر في مجال الأزياء.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أنها كانت تدرس بكلية إعلام، وعرض عليها أحد اصدقائها الانضمام إلى مجال الأزياء، فقررت التجربة.

واستكملت، أن دورها في مسلسل «حلاوة الدنيا» بمشاركة الفنانة هند صبري، متابعة: «الناس كانوا بيقابلوني يحكولي أن أزواجهم بيعتدوا عليهم بالضرب بعد تجسيدي للشخصية دي».

وفي نفس السياق، قالت نورا أبو ضيف، شقيقة الفنانة سلمى أبو ضيف، أن شقيقتها تسعى دائمًا لتقديم أفضل ما لديها، متابعة: «أول ظهور لسلمى كان في أغنية لمسار إجباري والجميع توقع لها النجاح».

وأضافت، أن شقيقتها كانت مذيعة راديو، ولكن عندما دخلت عالم الأزياء تميزت، متابعةً أنها تحمست بعد أول مشاركة درامية لها.

يذكر أن، الفنانة سلمى أبو ضيف، تشارك حاليًا في مسلسل «منعطف خطر»، بطولة محمد علاء وسمر مرسى، باسم سمرة، ريهام عبد الغفور، آدم الشرقاوى، أحمد صيام.