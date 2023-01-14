يثرب عادل تمثل مصر في نصف نهائي بطولة كارول ويلمور الدولية للإسكواش

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نجحت يثرب عادل، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للإسكواش، في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كارول ويلمور الدولية، المقامة في ولاية بروكلين الأمريكية، بمجموع جوائز 51 ألف دولار.

واستطاعت يثرب عادل، الفوز في ربع النهائي على مواطنتها سلمى هاني بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 30 دقيقة، بواقع (11-8، 12-10 و11-2).

ومن المقرر أن تلتقي يثرب عادل في نصف النهائي، ضد الأمريكية أوليفيا فيتشر المصنفة الأولى في البطولة.

وودعت هنا معتز عقب خسارتها أمام اليابانية ساتومي واتانابي بنتيجة 2-3، وهو ما تكرر مع الناشئة سلمى الطيب والتي خسرت أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة أشواط 0-3.