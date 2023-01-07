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أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، انتقال المهاجم النيجيري جون إيبوكا إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت "الشروق" قد أشارت في وقت سابق إلى اتفاق الزمالك مع سيراميكا، بشأن ضم إيبوكا وأن المفاوضات بشأن المقابل المادي حُسمت بانتظار بعض التفاصيل الخاصة ببنود العقد وآلية دفع المقابل المادي الذي من المتوقع أن يصل إلى 1.2 مليون دولار.

وقال سامي في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك توصل لاتفاق مع إدارة سيراميكا كليوباترا لضم جون إيبوكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، والصفقة تمت في الساعات الماضية».

وأوضح مدرب سيراميكا: «الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي أمر متروك لإدارة الناديين، ولا أعلم موعد انضمامه لتدريبات الزمالك».

وأتم: «نستعد لإبرام تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ومن الوارد ضم صفقتين أو 3 خلال الفترة القادمة».

وبرغم إعلان مدرب سيراميكا عن إتمام الصفقة، ولكن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نفى التعاقد مع المهاجم النيجيري إيبوكا، حيث قال: «الزمالك لم يحسم صفقة ايبوكا حتي الان»