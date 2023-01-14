العراق يؤكد لأوكرانيا أهمية الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للقائم بالأعمال الأوكراني في بغداد الكساندر بورافيجنكوف، اليوم السبت، أهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية.

وذكر الأعرجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الحكومة العراقية تنتهج سياسة احترام سيادة الدول، وهو نهج العراق الثابت، مشيرا إلى أن موقف العراق هو الحياد تجاه أي صراع.

وجرى استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وأهمية اللجوء إلى منطق الحوار في حل الأزمات والمشكلات الدولية.

وأعرب الأعرجي عن سعي بلاده لإنهاء الحرب بالحوار والتفاهم، لافتا إلى ضرورة الجلوس للحوار قبل الحرب أفضل من الجلوس بعدها، لتجنيب الدول والشعوب مآسي الحروب وويلاتها.