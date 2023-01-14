أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم حزمة تحفيزية إضافية للفلاح المصري؛ لتشجيعه على توريد كميات أكبر من القمح في الموسم الجديد؛ وهو ما يظهر دعم الدولة الدائم للفلاح.

وقال متحدث مجلس الوزراء -خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت- إن الرئيس السيسي وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يقر مجلس الوزراء حزمة تحفيز إضافية للفلاح.

وأضاف أنه يتم توريد إردب القمح بسعر ألف جنيه حاليا، وسيكون هناك حزمة تحفيزية؛ حيث سيزيد سعر توريد الإردب عن ألف جنيه.

واستعرض سعد، الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء في شمال سيناء اليوم، قائلا إنها تبعث رسالة بعودة الحياة الطبيعية لسيناء، مشيدا في الوقت ذاته بحجم التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الشرطة والجيش من أجل استعادة الأمن والاستقرار.

وشدد متحدث الوزراء على أن الدولة كانت حريصة على آلا تتوقف عن تنفيذ المشروعات التنموية في شمال سيناء بمختلف القطاعات، ومنها قطاعا الإسكان والتعليم.

وأشار إلى أن التنمية في سيناء جرت بالتوازي مع مكافحة الإرهاب. وعدد المشروعات التى تقام على أرض سيناء، فمنها مدينة رفح الجديدة، فضلا عن إقامة 10 آلاف وحدة سكنية و400 منزل بدوي للتماشي مع طبيعة الحياة في سيناء، كما يتم إنشاء مشروعات كهربائية في شمال سيناء، إضافة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية 7 أضعاف، حيث وصلت القدرة الإنتاجية 700 ميجا وات، بجانب تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.