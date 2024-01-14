 متحدث فريق جنوب إفريقيا بالعدل الدولية: إسرائيل تحاول التقليل من دفوعنا القانونية - بوابة الشروق
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متحدث فريق جنوب إفريقيا بالعدل الدولية: إسرائيل تحاول التقليل من دفوعنا القانونية

هديل هلال
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 10:07 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 10:07 م

قال المتحدث الرسمي باسم فريق جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية زين دانجور، إن بلاده حريصة على تقديم كل الوثائق التي تدين الجانب الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن جميع الأدلة التي قدمتها تعتمد على حقائق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن جنوب إفريقيا حريصة على إبراز ما يحدث من «إبادة جماعية» في قطاع غزة.

وأعرب عن أمله في إدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية خلال أقرب وقت ممكن، موضحًا أن بلاده طالبت بوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بسرعة عاجلة لكل الفلسطينيين في غزة وغيرها من الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن «إسرائيل تحاول التقليل دفوع جنوب إفريقيا القانونية، واستغلال ورقة حماس والمقاومة الفلسطينية، وإبراز أن بلاده ليس لها التدخل في مثل تلك الأمور».

وأكد أن العديد من الدول ستنضم إلى بلاده في الدعوى التي ترفعها ضد إسرائيل، مضيفًا: «دول مثل البرازيل وماليزيا وكوبا و16 دولة انضمت إلينا الآن، وبعض تلك الدول كانت تدخل معنا في المحاكمة على مدار الأسابيع الماضية؛ يقفون بجانبنا ويدعمون زاوية تناولنا للقضية».

ولفت إلى أن «انضمام ألمانيا للجانب الإسرائيلي كان متوقعًا؛ لامتداد الصلة بين الجانبين لما يزيد عن 70 عامًا»، قائلًا إن «ما يحدث في غزة تجاوز نطاق دفاع إسرائيل عن نفسها».

وأكمل: «يجب إبراز ما يحدث من عدوان، ومستمرون في إبراز تلك الأعمال العدائية والانتهاكات التي تمت، بالنظر إلى عدد القتلى والضحايا، ومدى انتهاكهم للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والضغوط التي يدفع بها الصهاينة».

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