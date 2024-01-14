مراقبون سياسيون ونواب يدعون رئيس تايوان المنتخب إلى تعزيز العلاقات مع الديمقراطيات الكبرى

أكد مراقبون سياسيون ونواب في تايوان، اليوم الأحد، أنه يتعين على الرئيس التايواني المنتخب لاي تشينج تي، المعروف أيضا باسم ويليام لاي، تعزيز العلاقات مع الديمقراطيات الكبرى بعد أن منح الناخبون أربع سنوات أخرى للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان.



وفاز لاي من الحزب الديمقراطي التقدمي، أمس السبت، بأكثر من 58ر5 مليون صوت ليضمن للحزب فترة ولاية ثالثة في السلطة.



وقال لاي أمس السبت إن الناخبين التايوانيين أظهروا للعالم أنه إذا تم الاختيار بين الديمقراطية والاستبداد، فإن تايوان تقف "إلى جانب الديمقراطية".



وتعهد لاي، خلال الحملة الانتخابية، باتباع مسار الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنج وين في تعزيز الشراكات مع الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم والحفاظ على الوضع الراهن في العلاقات مع بكين.



وعمقت تايوان، خلال إدارة تساي، علاقاتها التجارية مع بعض دول وسط وشرق أوروبا على مدار سنوات.



ومع ذلك، قال تشين مينج تشي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تسينجهوا الوطنية في مدينة هسينشو، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأحد، إنه يعتقد أن الحكومة الجديدة في تايوان ستبذل المزيد من الجهود لإقامة علاقات أقوى وأفضل مع الدول الأوروبية الكبرى، ومنها ألمانيا، مثل زيادة الاستثمارات أو إجراء التبادلات البرلمانية.



وقال تشين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه إذا أخذنا الاستثمار الذي قامت به شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في ألمانيا، والذي تم الإعلان عنه العام الماضي، كمثال، "أعتقد أن هذا سيقرب بين هذين البلدين بشكل أوثق".



وقال لاي أمس السبت إنه سيواصل تعزيز تطوير صناعة أشباه الموصلات في تايوان، وهذا من شأنه أن يفيد الاقتصاد العالمي.



وقالت لين آي تشين، النائبة عن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، والتي أعيد انتخابها في دائرتها الانتخابية في مدينة تاينان جنوبي البلاد أمس السبت، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه بما أن تايوان اختارت أن تصبح أكثر اندماجا في المعسكر الديمقراطي، فإن تعميق التبادلات البرلمانية مع الديمقراطيات الكبرى سيسهم في تأمين مكانة تايوان في المجتمع الدولي.



وأضافت لين، وهي نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية التايوانية الألمانية، أنه خلال زيارة إلى ألمانيا في صيف عام 2022، وجد نواب تايوانيون بعض المجالات المشتركة التي تحظى بالأولوية بين البلدين.



وقالت لين، في مقابلة خاصة عبر الهاتف مع (د.ب.أ)، اليوم الأحد، "على سبيل المثال، يمكننا مواصلة تعزيز التبادل بشأن القضايا المتعلقة بالتعليم الرقمي والخصوصية والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساواة بين الجنسين والاستثمار وغيرها".