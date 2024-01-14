ضبط عصابة لسرقة المساكن بمصر الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المساكن الخالية من السكان بمنطقة مصر الجديدة.



بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها ووجود بعثرة بالشقة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة "قيادة وملك أحدهم" وبحوزتهم مشغولات ذهبية، و3 أجهزة "لاب توب".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة.