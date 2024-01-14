وكيل أول مجلس النواب: رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي بسبب شيك بـ50 مليون جنيه

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إن المجلس تلقى طلبًا من النائب العام يوم 10 ديسمبر الماضي، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، بسبب إصداره شيكا بدون رصيد قيمته 50 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن إصدار النائب لشيك بدون رصيد كان محل تحقيقات في النيابة العامة قبل إحالة الطلب للمجلس.

ولفت إلى أن «مكتب المجلس قرر إحالة الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي اجتمعت مع النائب والذي صرح أنه في سبيله للسداد، بالاتفاق مع البنك، يوم 9 يناير».

ونوه أن «9 يناير كان بمثابة اليوم رقم 30 على طلب النائب العام»، معقبًا: «بقوة القانون، لو مر 30 يومًا من إخطار المجلس بطلب رفع الحصانة، فإن عدم الرد يعد قبولًا للطلب، بالتالي طالما عدى 9 يناير أصبح النائب مرفوع عنه الحصانة».

وبالنسبة لواقعة النائبة نشوى رائف، أوضح أن المجلس استدعى النائبة صباح اليوم، مضيفًا: «انعقدت هيئة المكتب للتحقيق مع النائبة وانتهى الأمر بإحالتها للجنة القيم من أجل التحقيق معها».

وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.

كما قرر مجلس النواب إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.