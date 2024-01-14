كوت ديفوار تفتتح أمم أفريقيا بثنائية في شباك غينيا بيساو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد، في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتقدم المنتخب الإيفواري في الدقيقة الخامسة عن طريق سيكو فوفانا، وفي الدقيقة 58 سجل فيليبي كاراسو الهدف الثاني.

وتضم المجموعة أيضا منتخبا نيجيريا وغينيا الإستوائية، واللذان يلتقيان غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها بالبطولة.

وانتزع منتخب الأفيال منظم البطولة أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وغينيا الإستوائية.

وكانت هذه المواجهة مناسبة استثنائية للمنتخب الإيفواري حيث خاض مباراته رقم 100 في مشاركته الخامسة والعشرين في كأس الأمم الأفريقية محققا انتصاره رقم 45 مقابل 29 تعادلا و26 هزيمة.

وأصبح منتخب الأفيال ثالث فريق يصل لـ 100 مباراة في كأس الأمم الأفريقية بعد منتخبي مصر 107 مباراة في 25 مشاركة وغانا 102 مباراة في 23 مشاركة.

وتساوى أيضا المنتخب الإيفواري مع نظيره الكاميروني برصيد 45 فوزا ليكون رابع أكثر المنتخبات تحقيقا للانتصارات في كأس الأمم بعد مصر 60 فوزا وغانا 54 فوزا ونيجيريا 53 فوزا.

وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة التي ستقام يوم 18 يناير المقبل صداما قويا بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، بينما يلعب منتخب غينيا بيساو ضد غينيا الإستوائية في مباراة متكافئة نظريا.