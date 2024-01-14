ما سبب ظهور ممثلي إسرائيل وجنوب إفريقيا بشعر مستعار فى محكمة العدل الدولية؟

خلال جلسات محكمة العدل الدولية، التي عقدت يومي الخميس والجمعة في لاهاي، للنظر في ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، إبادة جماعية في حق المدنيين فى غزة، كان لافتًا ارتداء محامون شعرًا مستعارًا خلال المحاكمة، وتوضح «الشروق» في التقرير التالي ما معنى ذلك.

قصة الشعر المستعار

هذا التقليد، شائع في العديد من المحاكم الدولية والمحلية، وخاصة في البلدان ذات التراث القانوني البريطاني

ويعتبر الشعر المستعار تقليد منتشر في محاكم الممكلة المتحدة، وشاع انتشاره في عهد الملك تشارلز الثاني (1660-1685)، خاصة بين الطبقات العليا والأرستقراطية في ذلك الوقت.

وبحسب موقع جامعة الحقوق في المملكة المتحدة، كان يُنظر إلى الشعر المستعار على أنه رمز للسلطة، وكان المحامون يرتدون شعرهم المستعار في قاعة المحكمة، وكذلك خارجها، لإظهار مكانتهم وقوتهم.

وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن بعض المحامين كانوا مترددين في ارتداء الشعر المستعار، إلا أنه بحلول نهاية عهد الملك تشارلز الثاني، كان ارتداءه مقبولًا بالكامل من قبل القضاة.

بعد مرور قرن أو نحو ذلك تضاءلت شعبية الشعر المستعار، ومع ذلك، بقي تقليد ارتداءه ي مهنة المحاماة مستمرًا.

ولا يزال الشعر المستعار شائعًا في قاعات المحكمة، ويُنظر إليه تقريبًا على أنه زي موحد، للحفاظ على التقاليد والشكليات الطويلة للنظام القانوني في المملكة المتحدة.

وارتدى ممثل إسرائيل في لاهاي، البروفيسور البريطاني مالكولم شو، شعراً مستعاراً مجعداً وقصيراً، بينما كان المحامي الأيرلندي، بلين ني غورلي، الذي تولى الدفاع نيابة عن جنوب أفريقيا، يرتدي باروكة شعر مستعار مماثلة.

وفي محكمة العدل الدولية، يظهر الممثلون بالزي المعتاد في بلادهم، ولهذا السبب ظهر الاثنان بالشعر المستعار.

وتقع أيرلندا قبالة شمال غرب قارة أوروبا، وغرب بريطانيا، تنقسم الجزيرة إلى قسمين: أيرلندا (يشار إليها أحيانًا باسم جمهورية أيرلندا) وأيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة.