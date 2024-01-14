مصطفى محمد يفتتح أهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية

افتتح مصطفى محمد مهاحم منتخب مصر أهداف الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، أمام موزمبيق في المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من البطولة.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة الثانية من المباراة بعدما تابع عرضية من الجهة اليسرى من جانب محمد حمدي.

ويسعى المنتخب الوطني، صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ7 ألقاب لتعزيز رقمه وتحقيق اللقب للمرة الثامنة بعد فترة غياب عن التتويجات القارية منذ نسخة أنجولا 2010.

وينافس المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم غانا، كاب فيردي وموزمبيق.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر في الجولة الثانية منتخب غانا 18 يناير في العاشرة مساءً، على أن يختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير في العاشرة مساءً.