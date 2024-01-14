هطول أمطار بالمدن الساحلية وانخفاض في درجات الحرارة بمطروح

تشهد المدن الساحلية بمحافظة مطروح، هطول أمطار متواصلة ما بين خفيفة ومتوسطة، منذ فجر اليوم الأحد، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وكانت مدن "الحمام، العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم"، قد شهدت منذ فجر اليوم الأحد هطول أمطار متواصلة، كما دفع الجهاز التنفيذي للمحافظة بوحدات كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة من على الطرق الدولية والشوارع والميادين داخل المدن، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن، والحماية المدنية، وشركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تقرر استمرار وقف حركة الملاحة البحرية أمام مراكب صيد الأسماك، وتكثيف التواجد المروري على المحاور والطرق الدولية السريعة؛ لمنع وقوع الحوادث بسبب هطول الأمطار.