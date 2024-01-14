بيريرا: أثبتنا للعالم أن التحكيم المصري قادر على إدارة المباريات بمثالية

أعرب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به طاقم التحكيم المصري بقيادة أمين عمر في إدارة مباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا 2023 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو.

قال فيتور بيريرا في تصريحات لبرنامج رقم 10 على «القناة الأولى»:" سعيد بحضور طاقم تحكيم مصري كامل لإدارة لقاء في أمم إفريقيا الأمر ليس سهلا كما يظن البعض، أثبتنا للقارة والعالم بأكمله إدارة مصرية مميزة للقاء، لم يكن هناك أي أخطاء".

أضاف بيريرا:" أمين عمر وطاقمه ظهروا بشكل مميز للغاية ولم يظهر أي صعوبات كما يحدث في الدوري المصري ولم أكن أتخيل هذا الأداء العظيم للطاقم التحكيمي".

أوضح بيريرا:" لست مركزا في الدوري المصري بالوقت الحالي تركيزي أكبر على بطولة إفريقيا.. الصعوبات التي تحدث في الدوري المصري تكمن في الجماهيرية والضغوطات الكبيرة".

أكد بيريرا:" الطاقم المصري الذي أدار لقاء اليوم أظهر لأوروبا أن الحكام المصريين قادرون على إدارة المباريات بشكل مثالي".

أشار بيريرا:" ما حدث اليوم خطوة هامة لكل الحكام المصريين وليس أمين عمر مصر بها حكام محترمة جدا، ولابد أن يكون هناك دائما تركيز ويظهرون بشكل محترم مثل اليوم العالم كله يتشرف بوجود حكام مصريين الذين يستحقون الظهور في كأس العالم".

أتم بيريرا:" تواصلت مع طاقم التحكيم المصري بالكامل بقيادة أمين عمر وشكرتهم على أدائهم المميز، صراحة شرفونا، وأثبتوا للعالم كله قدرتنا على إدارة المباريات بشكل مثالي".