كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، آخر التطورات في ملف فك القيد عن نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف أحمد سالم ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن مجلس إدارة النادي يبذل الكثير من الجهد في تلك الملف، مؤكداً أن إدارة النادي حسمت العديد من الملفات الهامة خلال الفترة الماضية، قائلاً«سيتم فتح القيد في نادي الزمالك قبل نهاية شهر يناير».

وأشار أحمد سالم، إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يعمل على أنهاء جميع العقبات لتسهيل عمليه القيد، بحل العديد من القضايا المرفوعة على النادي، قائلاً«الأسبوع الجاري أو القادم بحد أقصى سيشهد إنهاء أزمات الزمالك المادية ورفع القيد».

وواصل أحمد سالم، أن بيان الزمالك الأخير حدث به خطأ في صياغة البيان الرسمي بخصوص قرارات المجلس وخاصة بند العيادة الطبية، وسيكون دور مستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقات تخضع لرقابة الجهات المعنية، قائلاً« نادي الزمالك بصدد إنشاء وحدات صحية لخدمة الأعضاء على المستوى الطبي».

وعن تعيين البرتغالي فينجادا مدرباً للفريق قال أحمد سالم:« فينجادا من المدربين الكبار والذين لهم علاقة جيدة مع جماهير الزمالك وراجل صاحب مشروع كبير في تطوير قطاع الكرة» مؤكداً أن قرار تعيين مدير فنى جديد للزمالك سيتم في وقته المناسب بعد اختياره بعنايه ، قائلاً«مجلس الإدارة لا يرغب في استمرار سياسة رحيل المدير الفني بعد خسارة مباراة أو إثنين».

وتابع أحمد سالم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيعلن عن أمور جديدة بشأن شركة الزمالك لكرة القدم في وقت قريب للغاية، مطالباً جماهير الزمالك بالهدوء قليلا، مؤكداً أن أزمات الزمالك المادية لا يمكن سدادها بالسهولة التي يتخيلها الجماهير.

ونفى أحمد سالم، حقيقة رحيل أحمد فتوح عن الزمالك عقب بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً بكوت ديفوار، إلى أحد أندية الخليج على سبيل الإعارة، قائلاًحتى الآن.. لا يوجد تفكير في إعارة أحمد فتوح في انتقالات يناير وزيزو لاعبا في الزمالك».