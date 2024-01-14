احتشد الآلاف من المواطنين الدنماركيين أمام البرلمان الدنماركي للاحتفال بتتويج الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك الجديد، بعد تنازل والدته الملكة مارجريت الثانية عن العرش.



ووفق ما نقلته صحفية التليجراف البريطانية، ظهر المواطنين الدنماركيين وهم يحتفلون بتتويج ملكهم الجديد، فظهر بعض الدنماركيين وهم يرتدون زي الملوك والملكات وينتظرون في قصر كريستيانسبورج في العاصمة كوبنهاجن، والذي يعد مقر البرلمان الدنماركي، ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا الدنماركية.



وتولى ولي العهد الدنماركي الأمير فريدريك الحكم خلفا لوالدته الملكة مارجريت الثانية، البالغة من العمر 83 عامًا، بعد أن وقعت رسميا تنازلها عن العرش، لتكون أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طوعًا منذ ما يقرب من 900 عام.



وأعلنت رئيسة وزراء الدنمارك فريدريك العاشر ملكا، اليوم الأحد، وسط حشود واحتفالات ضخمة ابتهاجا بانتقال العرش من الملكة المحبوبة إلى ابنها الشهير، حيث تجمع عدة آلاف خارج القصر الذي جرت فيه عملية الخلافة الملكية.



وكانت الأجواء احتفالية حيث شهدت دولة الدنمارك أول خلافة ملكية لها منذ أكثر من نصف قرن، وهي خلافة لم تكن بسبب وفاة ملك وإنما انتقال سلمي للسلطة.



مرتدية الزي الأرجواني، وقعت مارجريت تنازلها عن العرش خلال اجتماع مع مجلس الوزراء الدنماركي في قصر كريستيانسبورج، وهو مجمع ضخم في كوبنهاغن يضم غرف الاستقبال الملكية والإسطبلات الملكية بالإضافة إلى البرلمان الدنماركي ومكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا. .



وظهر الملك فريدريك في الشرفة، بينما تعلن رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن اعتلائه العرش، والتي قرأت الإعلان الملكي ثلاث مرات ووفقاً لتقاليد الدنمارك.



وتجمع ما يصل إلى مائة ألف مواطن دنماركي حول قصر كريستيانسبورج بالعاصمة كوبنهاجن، لسماع خطاب الملك الجديد فريدريك العاشر للأمة لأول مرة باعتباره ملكهم، وسط احتفالات حيث أطلقوا قصاصات ورق وسط هتافات مدوية.



وقال الملك فريدريك، وهو جندي سابق في البحرية الدنماركية، للحشود المبتهجة، وهو يرتدي الزي العسكري الاحتفالي والأوسمة: "أملي هو أن أصبح ملكًا موحدًا للغد"، وبعدها ظهر الملك الذي بدا متأثراً بشكل واضح يمسح دموعه.



وأضاف: "إنها مهمة حلمت بها طوال حياتي، إنها مسؤولية أتحملها بكل احترام وفخر وسعادة غامرة"، مضيفا: "سأبذل قصارى جهدي لمواصلة الثقة التي حملتها".



وقالت رئيسة الوزراء في إعلانها الملكي من الشرفة: "اليوم هو الأحد 14 يناير 2024، لقد تنازلت جلالة الملكة مارجريت الثانية عن العرش. وبالنيابة عن المملكة، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل والمخلص للملكة مارجريت".



وتابعت: "شكرًا لك على تحمل الإرث والواجب والمسؤولية. شكرًا لك على ربطنا بالماضي وإعدادنا للمستقبل".