بسمة: أنا ملكة الظهور الخاص في المسلسلات

عبرت الفنانة بسمة عن سعادتها بنجاح دورها في مسلسل "بطن الحوت" أمام الفنانين محمد فراج وباسم سمرة.

وقالت خلال لقاءها مع برنامج "سينماتك" المذاع على قناة SBC السعودية أنها تفاجأت من ردود أفعال الجمهور الإيجابية بعد ظهورها في أحداث المسلسل بشخصية المحامية يسرية.

وكشفت أن دورها كان مجرد ظهور خاص في بداية التصوير، ثم تحول لدور رئيسي.

وقالت: "المسلسل ده أخد فترة أكبر من المتوقع في تصويره، وكان الأول وجودي فيه ظهور خاص زي أغلب أدواري حاليا، حتي أصبحت ملكة الظهور الخاص في المسلسلات، لكن مع طول مدة التصوير اللي استمرت أكتر من سنة، الدور كبر وبقى ليه عمق أكتر في الأحداث، وتحول لدور رئيسي".

وكشفت بسمة لـ"سينماتك" عن كواليس مشاهدها مع السيناريست تامر حبيب بعد مشاركته في المسلسل كممثل في شخصية "حلمي السواح".

وقالت "أول يوم تصوير اتفاجأت من اداء تامر حبيب وهو بيتكلم دمياطين وفي أول مشهد بيننا لما اتكلم وسمعت لهجته الدمياطي بصيت واتخضيت، وهو عمل الدور بشكل حلو أوي.

يذكر أن مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وتم عرضه على منصة شاهد وهومن بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي وهو من تأليف و إخراج أحمد فوزي صالح.