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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية الأسترالية تزور الأردن وإسرائيل والإمارات خلال الأسبوع الجاري

كانبرا - د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 11:55 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 11:55 م

تبدأ وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج جولة خارجية غدا الاثنين، تزور خلالها كلا من الأردن وإسرائيل والإمارات، وفقا لبيان.

وذكرت "شبكة اس بي اس الأسترالية"، أن وونج ستلتقي في إسرائيل مع عائلات الرهائن والناجين من هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك مع الفلسطينيين المتضرريين من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقالت وونج "في اليوم الـ100 منذ هجمات الـ7 من أكتوبر، تستهدف هذه الزيارة الدعوة إلى إيجاد مسار للخروج من هذا الصراع"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابعت "في اجتماعاتي، سأدعو إلى زيادة تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية واحترام القانون الدولي وحماية أكبر للمدنيين وتجنب التصعيد الإقليمي".

وأكدت "يجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي والقيام بعملياتها العسكرية بشكل قانوني. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". وأضافت أن "أستراليا ترغب في رؤية خطوات صوب وقف إطلاق نار مستدام".

ونقلت بلومبرج عن البيان الأسترالي قوله إنه خلال زيارتها إلى دولة الإمارات، ستبدأ وونج مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للشراكة الاقتصادية.

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