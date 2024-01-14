تقارير عن حادثة تتعلق بزورقين صغيرين في ساحل إريتريا

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ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن هيئة بحرية بريطانية تلقت تقريرا عن حادثة تتعلق بزورقين صغيرين شمال غرب عصب في إريتريا.

وأوضحت الوكالة في نبأ عاجل، أن هيئة البحرية البريطانية تلقت أنباء عن حادثة تتعلق بزورقين صغيرين شمال غرب عصب في إريتريا.

ويشهد ميناء البحر الأحمر توترات من اندلاع أحداث 7 أكتوبر، بسبب استهداف جماعة الحوثي اليمنية، سفن إسرائيلية أو متجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر، في إطار دعمها لغزة.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغا بشأن هجوم 3 زوارق على سفينة، على بعد 60 ميلا بحريا شمال غربي ميناء الحديدة اليمني.

فيما أفادت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية بأنها أسقطت صاروخين باليستيين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.