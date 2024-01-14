المركز القومي يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة

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أقيم مساء أمس السبت، فعاليات نادي السينما المستقلة التابع للمركز القومي للسينما بـ"الهناجر" في دار الأوبرا.

وخلال النادي، عرضت مجموعة من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية.

وكانت البداية مع الفيلم الروائي القصير "البطاطا" إخراج محمد البدري وهو من إنتاج وحدة دعم الشباب بالمركز القومي للسينما، وقصة وإخراج: محمد البدري.

وعرض أيضاً الفيلم التسجيلي "آية" إخراج أيمن صفوت، والفيلم الروائي القصير "أميرة" إخراج مارينا إبراهيم، الذي يناقش مشاكل الفتيات قبل الزواج نتيجة لتجارب سابقة لهم أو من التجارب المحيطة.

وشهدت العروض، إقبالا جماهيريا كبيرا، وحرصوا على المشاركة في الندوة التي أقيمت عقب العرض، وأدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور صناع الأفلام، وتم خلالها مناقشة تفاصيل الأعمال.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، السبت الثاني من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.