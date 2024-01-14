عمرو وردة يمارس هوايته المفضلة في الدوري اليوناني

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عاد عمرو وردة لممارسة هوايته المفضلة في هز الشباك في الدوري اليوناني بعد غياب طويل.

ونجح عمرو وردة في تسجيل ثنائية فريقه الجديد بانسيرايكوس في مرمى لاميا خلال اللقاء الذي انتهى بالفوز بنتيجة 2-0 مساء اليوم السبت في الدوري اليوناني.

ووصل عمرو وردة إلى 33 هدفاً في الدوري اليوناني مع أندية باوك وبانسيرايكوس ولاريسا وأترميتوس وفولوس.

وكان عمرو وردة قد انضم إلى فريقه الجديد في شهر يناير الجاري بعد فسخ عقده مع فاركو المصري.

وافتتح عمرو وردة سجله التهديفي مع فريقه الجديد، وهو أول هدف له منذ أن سجل مع فريقه السابق أبولون ليماسول القبرصي في مرمى آيك لارانكا يوم 27 فبراير 2023.