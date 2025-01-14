شولتس يعلن مشاركة ألمانيا في مهمة لحماية البنية التحتية في بحر البلطيق

تعتزم ألمانيا المشاركة بسفن في حماية البنية التحتية في بحر البلطيق، وذلك حسبما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال قمة بحر البلطيق في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال شولتس إنه في ظل تنامي تهديدات ما يُطْلَق عليه "أسطول الظل الروسي"، فإن ألمانيا مستعدة لتحمل المسئولية "بإمكانياتها الخاصة"، وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "يعني هذا بداهة أننا سنسهم بسفن ألمانية في ضمان الأمن في بحر البلطيق".

ويُقْصَد بـ"أسطول الظل الروسي" ناقلات وسفن شحن أخرى ذات هياكل ملكية غامضة، تستخدمها روسيا للتحايل على العقوبات المفروضة عليها نتيجة غزوها لأوكرانيا، مثلما يحدث في نقل النفط. وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن هذا الأسطول يضم الآن 79 سفينة.

تأتي قمة بحر البلطيق في هلسنكي كرد فعل من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المشاركة في القمة وهي: ألمانيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، على حوادث وقعت مؤخرًا يُعتقد أنها تضمنت تخريبًا متعمدًا لأنابيب وكابلات في بحر البلطيق. من بين تلك الحوادث، تعرض كابل ألياف ضوئية للضرر في واقعتين حدثتا في نوفمبر وواقعة أخرى في يوم عيد الميلاد، حيث يربط الكابل بين هلسنكي ومدينة روستوك الألمانية الساحلية.

وفي حادثة عيد الميلاد، تم أيضًا قطع خط الكهرباء "إستلينك2" بين فنلندا وإستونيا، ويُعتقد أن ذلك حدث بسبب سحب مرساة عبر قاع البحر.

ووصف شولتس الأمر بأنه "مسألة خطيرة للغاية". وردًا على هذه التهديدات، يعتزم حلف الناتو تعزيز وجوده بشكل كبير في بحر البلطيق. ويشمل ذلك إطلاق عملية لتحسين مراقبة البحر. وأعلنت الدولتان العضوان الجديدان في الناتو، وهما فنلندا والسويد، مشاركتهما بسفن في هذه العملية.

ووفقًا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن المهمة ستشمل ما مجموعه حوالي عشر سفن. وفي الوقت الحالي، تسمح إستونيا لسفينة بحرية بالقيام بدوريات في خليج فنلندا.