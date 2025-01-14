نقابة تمريض الغربية تنظم ندوة عن مخاطر الحمل المتكرر والزواج المبكر

نفذت نقابة التمريض بالغربية برئاسة نادية أنور نقيب التمريض بالغربية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الإعلامية أميرة التطاوي، القائم بعمل مقرر المجلس، ندوة تثقيفية بمقر النقابة، بحضور الدكتورة سلوى شوقي عضو المجلس، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بالغربية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة والمجلس، وعدد كبير من الممرضات من كل الإدارات والتخصصات.

وتناولت الدكتورة سلوى، مفهوم الصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة ومخاطر الحمل المتكرر والزواج المبكر، وأثر ذلك على صحة الأم والطفل، وتداعياتهما على الأسرة وتنميتها، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أهمية المباعدة بين فترات الحمل.

وأشارت إلى يؤديه المجلس من توفير الحماية، والخدمات المجانية لكل امرأة داخل نطاق المحافظة تتعرض للعنف أو الابتزاز الإلكتروني، وحماية الطفل من خلال الخط الساخن 1600.

من جانبه تناول سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام السابق، والمستشار الإعلامي لمؤسسة القادة وجمعية تنظيم بالغربية، كما استعرض دور المرأة، وأهميته عبر العصور، وكيف أن المولى سبحانه وتعالى نظر لعظم دورها فكرمها حين سميت سورة في القرآن باسمها، فضلًا عن الكثير من الأحاديث النبوية التي حثت على احترامها وتوقيرها حين يقول المصطفي "استوصوا بالنساء خير".

وأضاف أن المرأة هي الركيزة الأساسية للأسرة والمجتمع، وأن القيادة كثيرا ما عولت عليها في الكثير من الاستحقاقات الرئاسية والنيابية، فضلًا عن أنها راهنت على دورها الكبير وكسبت الرهان باقتدار.

وأشار إلى أهمية دور الأسرة في مواجهة الشائعات التي تبثها الكتائب الإلكترونية لقوى الشر المتربصة بأمن واستقرار مصر عبر شبكات التواصل؛ لبث روح الإحباط واليأس بالمجتمع والتشكيك في كل ما يتم على أرض الواقع من إنجازات ومشروعات، لافتًا إلى أن دورها لا يصح إلا بالوعي الصحيح من خلال التزود بالعلم والمعرفة من المصادر الصحيحة للمعلومات.

وأكد أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة بالنقابات وعلى سبيل المثال ما تقوم به نقابة التمريض بالغربية من حراك فكري وثقافي لبناء الإنسان وتزويده بالمعلومات الصحيحة، وغيرها من النقابات والأحزاب والجمعيات والمجلس القومي للمرأة؛ لتعظيم دور المرأة باعتبارها أيقونة الأسرة وقوامها وقاطرة تنميتها.

جدير بالذكر أن الندوة خرجت بحزمة من التوصيات من شأنها تعظيم دور المرأة في مواجهة كل التحديات والمشاركة الإيجابية في التوعية والتنوير والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية، ومواجهة الشائعات التي تتردد داخل الحقل الطبي خاصة.

كما تم على هامش الندوة عقد توأمة واتفاقية تعاون مشترك بين نقابة التمريض، والمركز الجامعي للتطوير المهني uccd، بالمجمع الطبي بطنطا برئاسة د.محمد سمير، وتحت رعاية أد.محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، والذي يهدف إلى تقليل الفجوة بين الجانب الأكاديمي، والعملي بين الشباب والخريجين من كليات جامعة طنطا وتأهيلهم لسوق العمل بعد تأهيلهم وتنمية مهاراتهم التكنولوجية الحديثة، وفق لاحتياجات سوق العمل، ومتطلباته وتدريبهم على كيفيه عمل الـcv، والمقابلات الشخصية، وغيرها.