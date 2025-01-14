موسكو تنتقد دور أمريكا في القوقاز لدى توقيع اتفاق مع أرمينيا

اتهمت موسكو واشنطن، اليوم الثلاثاء، بالاضطلاع بدور مزعزع للاستقرار في جنوب القوقاز، فيما تستعد أرمينيا والولايات المتحدة لتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو: "لم تضطلع الولايات المتحدة قط بدور يحقق الاستقرار في جنوب القوقاز، بل بالعكس". واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تحويل اتجاه المزيد من الدول إلى تبني أجندتها.

وفي نفس الوقت شدد بيسكوف على أن أرمينيا تتمتع بالحق في تنوع علاقاتها، وذكر أن موسكو ما زالت مهتمة بالحفاظ على علاقات جيدة مع الجمهورية السوفييتية السابقة.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة الاستراتيجية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء بما في ذلك المساعدة من قبل الولايات المتحدة في الإصلاحات الاقتصادية والعسكرية، بينما تتعهد يريفان بالسعي لتعزيز الصبغة الديمقراطية على مؤسساتها.

وتؤكد الولايات المتحدة لأرمينيا على دعمها في الحفاظ على سيادتها وحماية حدودها، وتمثل المسألة الأخيرة أهمية ليريفان نظرا لصراعها المستمر مع جارتها أذربيجان على خلفية قضايا تتعلق بالأراضي.

يذكر أن أذربيجان شنت في سبتمبر 2023 هجوما عسكريا في منطقة ناجورونو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا وبسطت سيطرتها عليها بعد صراعات مسلحة بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ عقود بشأن المنطقة التي تقع ضمن الأراضي الأذرية ولكن تسكنها أغلبية أرمينية.