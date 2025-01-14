حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من مخاطر الغدر الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتبع أسلوباً مبيتاً للإيقاع بالمزيد من المجازر والجرائم والأذى والضرر بحق المدنيين الأبرياء وبحق القطاعات المختلفة، وذلك في ظل الأحاديث المتزايدة عن إمكانية الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «إن ما يراودنا من تجارب سابقة يؤكد أن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب المجازر والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، حتى في ظل الحديث عن وقف إطلاق النار، مستغلاً هذه الفترة لإلحاق أكبر قدر من الأضرار والخسائر، خاصة في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً وتدميراً واسعاً. لذلك، نؤكد لشعبنا الفلسطيني على ضرورة اليقظة التامة والتحلي بأقصى درجات الحذر في هذه المرحلة الحساسة».

وناشد الفلسطينيين أن يكونوا في حالة تأهب تام أثناء التنقل بين المناطق والمحافظات وأماكن النزوح، وأخذ المعلومات والإعلانات ومواعيدها من مصادرها الفلسطينية الرسمية حرصاً على سلامتهم، وأن يتجنبوا التحرك في المناطق المدمرة أو التي تشهد قصفاً مكثفاً، خاصة في الساعات التي تلي الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث قد يكون الاحتلال قد نصب كمائن أو تفخيخ بعض الممتلكات لإيقاع المزيد من الجرائم ولزيادة الأضرار.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن المباني المدمرة أو التي تعرضت للقصف، حيث قد تكون هناك انهيارات مفاجئة أو سقوط لقطع وركام من المباني المقصوفة والمدمرة؛ الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً على حياتهم.

ووجه تحذيرًا بشأن بقايا القنابل والصواريخ والذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل خطراً بالغاً على حياة المواطنين، مضيفًا: «يجب عدم الاقتراب منها أو لمسها، والإبلاغ فوراً عنها للجهات المختصة لتفادي وقوع حوادث قد تؤذيكم أو تؤذي أحبابكم».

وأضاف: «نُنبهكم إلى ضرورة الحذر في كل تحركاتكم اليومية، والابتعاد عن التجمعات التي قد تكون هدفاً للاحتلال، أو الأماكن التي تشهد تحركات غير اعتيادية. يجب أن يكون المواطنون على وعي تام بأن الاحتلال قد يسعى لاستغلال أي فترة هدوء لتحقيق أهدافه العدوانية».

ودعا إلى الالتزام التام بتوجيهات السلامة، والإبلاغ عن أي جسم أو نشاط مشبوه أو تهديدات قد تُشكل خطراً على سلامة المواطنين، مع التأكد من أن كل خطوة يتم اتخاذها مبنية على الحذر الكامل والوعي بالمخاطر المحيطة.