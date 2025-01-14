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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، من انتزاع 639 لغما في مختلف مناطق اليمن.



وذكرت "مسام" أنها نزعت 45 لغما مضادا للدبابات، و8 ألغام مضادة للأفراد، و585 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي التفاصيل، نزع فريق "مسام" في محافظة عدن 6 ألغام مضادة للأفراد و15 لغما مضادا للدبابات و262 ذخيرة غير منفجرة.

وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تمكنت "مسام" من انتزاع 7 ذخائر غير منفجرة، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية الوهط بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع 30 لغما مضادا للدبابات و291 ذخيرة غير منفجرة.

أما في شبوة فقد ألغى الفريق لغما واحدا مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان، ولغما واحدا مضادا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين.

كما تم نزع 17 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء و4 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وذكرت "مسام" أن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يناير 2025 ارتفع إلى 1.790 لغما.



بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 478 ألفا و222 لغما زرعت بطرق عشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.