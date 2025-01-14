قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 35 فلسطينيا من الضفة

قال نادي الأسر الفلسطيني إن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 35 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن من بين المعتقلين أشقاء، وأسرى سابقين، موضحًا أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: نابلس، وسلفيت، وجنين، وطولكرم، والخليل.

ولفت إلى مواصلة الاحتلال، إلى جانب ذلك، تنفيذ عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات، ويحتجزهم لساعات ويفرج عنهم لاحقاً.

وذكر أن حملة الاعتقالات والتحقيق الميداني رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأوضح أنّ حملات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة «العقاب الجماعي»، حيث شكّلت عمليات الاعتقال، وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.