ملك الأردن يبحث مع مبعوث ترامب جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، شدد الملك على أن وقف الحرب على غزة هو الخطوة الأولى والفورية التي يجب اتخاذها للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تعزيز الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة.

وأرسلت قطر مسودة اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة ومبادلة المحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى إسرائيل وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسئولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

وبحسب ما أكده مسئول مطلع على المحادثات فإن «كل النقاط التي تُناقش حالياً هي عدة نقاط فنية، وميدانية لضمان عدم انهيار الاتفاق، ولا توجد أي نقطة يمكن أن تؤدي لتعطيل الاتفاق، أي أن الصيغة النهائية تم التوافق بشأنها دون الحاجة إلى ردود جديدة من الطرفين».