لافروف يتهم أمريكا بالسعي لتعطيل خط أنابيب الغاز تورك ستريم

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمريكا، اليوم الثلاثاء، بالسعي لتعطيل خط أنابيب "تورك ستريم" الذي يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، عن طريق مهاجمته بالطائرات المُسيرة الأوكرانية.

وقال لافروف في موسكو إن الولايات المتحدة كانت تضغط على "عملائها الأوكرانيين" لإخراج تورك ستريم من الخدمة، بعد ما اعتبره تخريبا لخطوط أنابيب "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق في سبتمبر 2022.

ويمتد خط أنابيب "تورك ستريم" من منطقة كراسنودار الروسية، شرق شبه جزيرة القرم، تحت مياه البحر الأسود، إلى كيكوي إلى الغرب من اسطنبول.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي موسع في موسكو بمناسبة بداية العام،:" إنني مقتنع للغاية بأن الولايات المتحدة لا يمكنها تحمل المنافسة في أي مجال على الإطلاق".

وأتي تصريحات لافروف في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة استهدف محطة ضغط الغاز "روسكايا"، في منطقة كراسنودار، على مسافة نحو 320 كيلومترا من خط المواجهة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط الطائرات المُسيرة، لكن الحطام تسبب في أضرار لأحد المباني، وللبنية التحتية.

ووصف الكرملين الهجوم بأنه إرهاب ضد البنية التحتية للطاقة.

وتضرر خطا نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 اللذان كانا ينقلان الغاز من روسيا إلى ألمانيا من جراء سلسلة من الانفجارات غير المبررة في سبتمبر 2022، بعد نحو سبعة أشهر من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي إشارة إلى الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب، اتهم لافروف المستشار الألماني أولاف شولتس بتعمد تجنب التعليق على الانفجارات، بل "عدم الجرأة على التعليق".

وتتهم روسيا الولايات المتحدة بالوقوف وراء التفجيرات، التي وصفتها بأنها "هجوم إرهابي".

وربطت تقارير إعلامية، بين عملاء الحكومة الأوكرانية وعملية التخريب.