التشيك تنهي الاعتماد على النفط الروسي عن طريق تمديد خط أنابيب

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أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية زبينياك ستانجورا اليوم الثلاثاء ، أن البلاد استكملت التوسع في خط أنابيب "ترانس ألبين"، مما يعني أنها لم تعد بحاجة إلى استيراد النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.

وقال فيالا أثناء زيارة إلى المنشأة الواقعة قرب براغ: "أخيرا وبعد عقود، سنتوقف عن الاعتماد على روسيا في الطاقة وأن يبتزنا النظام الروسي".

ومن المقرر أن يتم استكمال تجارب التشغيل النهائية واعتماد النظام الجديد في الأشهر القليلة المقبلة، وفقا للمسؤولين.

وينقل خط أنابيب "ترانس ألبين" النفط الخام من ميناء تريستي في إيطاليا إلى المصافي في وسط أوروبا، ويتصل بخط أنابيب في مدينة إنجولشتات جنوبي ألمانيا يصل إلى التشيك.

وتم منح التشيك وسلوفاكيا والمجر إعفاء مؤقتا من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد النفط الروسي، كي تمنحهم الوقت لتطوير طرق إمداد بديلة.