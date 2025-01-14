 الحوثيون باليمن يعلنون استهداف إسرائيل بمسيرات وصاروخ باليستي - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 9:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون باليمن يعلنون استهداف إسرائيل بمسيرات وصاروخ باليستي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 9:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 9:16 م

أفادت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، بأن قواتها المسلحة نفذت عمليتين عسكريتين "نوعيتين" ضد أهداف في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية نوعية على أهداف للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيّرة".

وأشار إلى أنهم نفذوا كذلك عملية أخرى "استهدفت محطة الكهرباء للعدو في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ مجنح".

وأوضح سريع أن العمليتين "حققتا أهدافهما بنجاح"، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات جماعته ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد "العدو الإسرائيلي".

واستطرد بالقول "قادرون بعون الله على قصف المزيد من الأهداف العسكرية للعدو الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة دعمًا وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية و عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

ومنذ أكثر من عام يواصل الحوثيون هجماتهم بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، بعضها استهدفت تل أبيب وخلفت خسائر بشرية ومادية، وهو ما قابلته الأخيرة بشن ضربات جوية استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة، غربي اليمن، مخلفة هي الأخرى خسائر مادية وبشرية.


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