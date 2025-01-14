حلفاء ترامب بمجلس النواب يحشدون من أجل شراء جرينلاند

أظهرت وثيقة، أمس الاثنين، أن حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء جرينلاند.

وقال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوجلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرجر إن المشروع يسمى "قانون جعل جرينلاند عظيمة مرة أخرى". وأورد موقع فوكس نيوز ديجيتال في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح أمس الاثنين.

وكان ترامب قال في تصريحات بولاية فلوريدا يوم 22 ديسمبر الماضي إن بلاده تحتاج جزيرة جرينلاند من أجل الأمن القومي، ووصف سيطرة بلاده على الجزيرة التابعة للدانمارك بأنها "ضرورة مطلقة"، ولم يستبعد الاستخدام المحتمل للوسائل العسكرية أو الاقتصادية التي تتضمن فرض رسوم جمركية على الدانمارك لإقناع الأخيرة ببيعها للولايات المتحدة.

وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب والشيوخ في الانتخابات الأميركية التي جرت في الخامس من نوفمبر.

وإذا أُقر مشروع القانون، سيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك يوم 20 يناير الجاري، عندما يتولى ترامب منصبه.