أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف »، اليوم الثلاثاء، تأجيل موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأكد «كاف» عبر موقعه الرسمي على تأجيل موعد إقامة البطولة من فبراير إلى شهر أغسطس 2025.

أضاف كاف في بيانه:" تم إحراز تقدم جيد في كينيا وتنزانيا وأوغندا، من خلال بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين".

تابع: "مع ذلك، نصح خبراء البنية التحتية والفنية في كاف، الذين كان بعضهم مقيما في كينيا وتنزانيا وأوغندا، بأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة لاستضافة البطولة بالنجاح المطلوب".

وكان من المفترض أن تقام البطولة في كينيا وتنزانيا وأوغندا بداية من الأول من فبراير المقبل وحتى 28 من الشهر ذاته قبل إعلان تأجيلها.

جدير بالذكر أن المنتخب السنغالي هو حامل اللقب بعد الفوز في نهائي النسخة الأخيرة على حساب الجزائر المضيف، ليحقق أسود التيرانجا اللقب الأول.