البرلمان الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن جرينلاند غير مقبولة

أدان البرلمان الأوروبي تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن جزيرة جرينلاند، معتبرا أنها تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتحديا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان البرلمان الأوروربي: "البرلمان الأوروبي يدين بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن جرينلاند، والتي تشكل تحديا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة وسلامة أراضي حليف في حلف الناتو"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان: "مثل هذه التصريحات غير مقبولة ولا مكان لها في العلاقات بين الشركاء الديمقراطيين".

وأضاف البيان: "يدعو البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي لتحديد دعم واضح وملموس لجرينلاند والدنمارك، والتمسك بمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وميثاق حلف الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة جرينلاند من أجل الأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب، إن "حلف الناتو يجب أن يكون رائدًا في إتاحة المجال لحصول الولايات المتحدة على جرينلاند"، معتبرًا أن هذا سيسهم في تعزيز قوة الحلف وفاعليته في مواجهة التحديات الأمنية.