رئيس وزراء أيرلندا: ندعم الدنمارك في قضية جرينلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عن دعمه الكامل للدنمارك وجرينلاند أمام التصريحات الأمريكية بشأن ضم الأخيرة.

وشدد على أن "سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف مارتن، في تصريحات له أمام نواب البرلمان، الأربعاء، أن بلاده تدعم الدنمارك في قضية جزيرة جرينلاند.

وعبر عن تضامنه مع شعب جرينلاند.

وأكد ضرورة أن "يقرر سكان جرينلاند وشعب الدنمارك مستقبل الجزيرة ضمن إطار المبادئ الديمقراطية الراسخة والقانون الدولي".

ومضى قائلا: سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ أساسي من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب احترامه في جميع الظروف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مؤخرا بأن بلاده لا تريد "أن تذهب روسيا أو الصين إلى جرينلاند"، قائلا: "إذا لم نستحوذ نحن على جرينلاند فستكون روسيا أو الصين جارتكم. هذا لن يحدث".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.