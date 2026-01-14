المستشار الألماني يقر بوجود أوجه قصور في التواصل السياسي من جانب الائتلاف الحاكم

أقرّ المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بوجود أوجه قصور في التواصل السياسي من جانب ائتلافه الحاكم.

وخلال حفل استقبال العام الجديد الذي أقامه قطاع الأعمال في مدينة هاله، قال ميرتس، مساء اليوم الأربعاء، إن "استراتيجيتنا في التواصل لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، سيتعين علينا تقديم المزيد من التوضيحات والشرح، وإشراك الناس في هذه العملية".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن حكومته على دراية بالمشاكل، مردفا: "نحن على دراية بالمخاوف الموجودة لدى العديد من الأسر والشركات، وسيتعين علينا التواصل بشأنها بطريقة مختلفة".

وكان ميرتس أعلن عما أطلق عليه "خريف الإصلاحات" وعن تحوّل في الحالة المزاجية العامة داخل ألمانيا، غير أن العديد من الاتحادات الاقتصادية أبدت خيبة أملها، واتهمت الحكومة بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات كافية لتحفيز الاقتصاد.

وعلاوة على ذلك، شهد الائتلاف الحاكم خلافات طويلة الأمد حول ملفات عدة، من بينها الفشل الأولي في انتخاب قضاة جدد للمحكمة الدستورية الاتحادية، بالإضافة إلى الجدل المحتدم حول حزمة إصلاح نظام معاشات التقاعد.

ويعاني الاقتصاد الألماني من مرحلة ضعف طويلة الأمد. ومع ذلك، تحدث ميرتس في مدينة هاله عن "بوادر أمل" لعام 2026، وتحدث في هذا الصدد عن تراجع نسبة التضخم مع نهاية عام 2025 إلى أقل من 2%، وتأسيس عدد كبير من الشركات الناشئة، وارتفاع حجم الطلبات في القطاع الصناعي، بما في ذلك الشركات المتوسطة الحجم، بشكل ملحوظ خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين.

وحذّر ميرتس من التشاؤم المفرط، قائلًا: "لم يعد لدي وقت للتشاؤم".