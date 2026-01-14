النمسا تخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية

قررت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وبعض المنتجات الغذائية الأخرى.

وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، عقب اجتماع مغلق للائتلاف الحاكم الذي يضم ثلاثة أحزاب، إنه من المقرر اعتبارا من شهر يوليو المقبل، أن يتم خفض ضريبة المبيعات إلى النصف، لتصير نسبتها أقل من 5%.

ومازال العمل قائم من أجل تحديد قائمة السلع التي سيشملها التخفيض. ويشار إلى أن مكافحة التضخم يعد من الأهداف الرئيسية للحكومة لعام 2026.

وسوف يتم تمويل خفض ضريبة القيمة المضافة من خلال فرض رسوم على الطرود الواردة من بعض الدول، ولا سيما الصين.