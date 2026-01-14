ملك الأردن يؤكد ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة ويحذر من التصعيد في الضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الأربعاء، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكينتي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني.

وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، عمق العلاقات بين الأردن وإيرلندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم الشعبين الصديقين ويحقق الاستقرار في الإقليم.

وأكد الملك الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أهمية البناء على مخرجات قمة الأردن والاتحاد الأوروبي الأولى التي عقدت في عمان الأسبوع الماضي.

وتناول اللقاء مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، إذ شدد الملك على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مثمنا مواقف إيرلندا الداعمة للحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الإيرلندية لدى الأردن ماريان بولجر.