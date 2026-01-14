أفادت تقارير اليوم الأربعاء، بقيام مخربين مجهولين بإلحاق أضرار بجرارين زراعيين تابعين لمزارعين من منفذي الاعتصام في مدينة نيقية الواقعة بالقرب من لاريسا في وسط اليونان، والذين كانوا قد حضروا اجتماعا أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في قصر ماكسيموس، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاتيميريني"، اليوم الأربعاء.

وقام المخربان بثقب إطارات الجرارات وكتابة كلمة "خائن" بالطلاء الأحمر والأزرق، وفقا لقناة "سكاي" التلفزيونية. ولم يتم تحديد هوية المسؤولين عن الواقعة حتى الآن.

ومن جانبهم، أدان أعضاء اللجنة التنسيقية الوطنية للمزارعين الواقعة بصورة فورية، ووصفوها بأنها "تتنافى تماما مع منطق المجتمع الزراعي وفلسفته".

ويقوم آلاف المزارعين بنشر جراراتهم وشاحناتهم لتنظيم اعتصامات بأنحاء البلاد، ما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور في عدد من النقاط على الطرق السريعة الرئيسية، وإغلاق المعابر الحدودية بصورة متقطعة.

ويطالب المحتجون الحكومة بأكثر من 600 مليون يورو (6ر698 مليون دولار) من مساعدات الاتحاد الأوروبي المتأخرة، إلى جانب مدفوعات أخرى.

وكان ميتسوتاكيس التقى مع ممثلين عن 14 موقعا محاصرا ومنظمات زراعية، في اجتماع استمر ما بين ثلاث إلى خمس ساعات وتخللته شكاوي وارتفاع للأصوات، بحسب صحيفة "كاثيميريني". وبعد ذلك أصدر ميتسوتاكيس ما وصفه مسؤولون حكوميون بأنه إنذار نهائي لمدة 48 ساعة للمنظمات التي تواصل إغلاق الطرق، وحذر من أن السلطات يمكن أن تتدخل غدا الخميس