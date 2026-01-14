زعيم المعارضة الأوغندية يشارك في حملته الانتخابية مرتديا سترة واقية من الرصاص

شارك زعيم المعارضة الأوغندية المعروف باسم "بوبي واين"، في حملته الانتخابية بمدينة موكونو، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة، بينما انتشر الجنود في شوارع العاصمة كمبالا، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.

ولا توفر أدوات السلامة التي تظهر في صورة التقطتها المصورة الصحفية هاجارا نالوادا، يوم الجمعة الماضي، أي حماية من سحب الغاز المسيل للدموع المزعجة، التي عادة ما تلاحق واين في جولته الانتخابية، ولا سيما في التجمعات التي تشهد تواجدا أمنيا كثيفا.

وينافس واين - وهو موسيقي تحول إلى العمل السياسي واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو - الرئيس يوري موسيفيني، الذي يسعى للفوز بفترة ولاية سابعة في الانتخابات المقررة غدا الخميس.

ويحكم موسيفيني، ثالث أطول فترة لرؤساء أفريقيا بقاء في السلطة، أوغندا منذ عام 1986، وقد اعتمد في حملته على تغيير القوانين مرارا لكي يبقى في السلطة.