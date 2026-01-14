زيزو وتريزيجيه على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام السنغال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي مساء اليوم الأربعاء 14 يناير، على ملعب طنجة الكبير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نسخة المغرب 2025.

ووصل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد اجتيازه عقبة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2.

بينما تأهل السنغال للدور نصف النهائي بعد تخطيه عقبة مالي بهدف دون رد.

وشهدت مقاعد بدلاء منتخب مصر تواجد كلا من:

أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مهند لاشين – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد.

بينما يدخل منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش