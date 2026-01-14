 وزير المالية الباكستاني: بعض الشركات تغادر وسط زيادة الضرائب وتكلفة الطاقة - بوابة الشروق
الأربعاء 14 يناير 2026 12:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بكأس الأمم الإفريقية ؟
النتـائـج تصويت

وزير المالية الباكستاني: بعض الشركات تغادر وسط زيادة الضرائب وتكلفة الطاقة

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 14 يناير 2026 - 11:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 يناير 2026 - 11:53 ص

أقر وزير المالية الباكستاني محمد أورنكزيب اليوم الأربعاء، بأن بعض الشركات تغادر البلاد جراء ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة الباهظة، مشددا على أن الحكومة مدركة للغاية للتحديات التي تواجه الاقتصاد.

غير أن وزير المالية قال إن هناك نحو 20 مستثمرا أجنبيا جديدا، بينهم جوجل، وأرامكو، ووافي للطاقة، ومؤسسة البترول التركية، وآخرين دخلوا السوق الباكستانية في الـ18 شهرا الماضية، بحسب أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأضاف في كلمة أمام منتدى حوار السياسة الباكستاني في إسلام أباد، إن الضرائب المرتفعة وتكلفة الطاقة المرتفعة مازالت "المشكلة الحقيقية للشركات"، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت إجراء إصلاحات لخفض العبء عن الخزانة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك