وزير المالية الباكستاني: بعض الشركات تغادر وسط زيادة الضرائب وتكلفة الطاقة

أقر وزير المالية الباكستاني محمد أورنكزيب اليوم الأربعاء، بأن بعض الشركات تغادر البلاد جراء ارتفاع الضرائب وتكاليف الطاقة الباهظة، مشددا على أن الحكومة مدركة للغاية للتحديات التي تواجه الاقتصاد.

غير أن وزير المالية قال إن هناك نحو 20 مستثمرا أجنبيا جديدا، بينهم جوجل، وأرامكو، ووافي للطاقة، ومؤسسة البترول التركية، وآخرين دخلوا السوق الباكستانية في الـ18 شهرا الماضية، بحسب أسوشيتد برس أوف باكستان.

وأضاف في كلمة أمام منتدى حوار السياسة الباكستاني في إسلام أباد، إن الضرائب المرتفعة وتكلفة الطاقة المرتفعة مازالت "المشكلة الحقيقية للشركات"، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت إجراء إصلاحات لخفض العبء عن الخزانة الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.