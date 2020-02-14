أستاذ بآداب طنطا يفوز بالمركز الأول في مسابقة شعر الفصحى

أعلنت جامعة سوهاج، مساء أمس الخميس، فوز الدكتور بشير عصام الشوربجى المدرس بقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى مسابقة شعر الفصحى على مستوى الجامعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول في الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى، بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.

وشهد أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل توزيع الجوائز علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، التي نظمتها الجامعة، ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ، ووفود الجامعات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومسئولي الأنشطة.

من جهته، تقدم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بالتهنئة للدكتور بشير الشوربجى لحصوله على المركز الأول فى المسابقة، معرباً عن سعادته برفع اسم جامعة طنطا بين الجامعات المصرية.

وقال الدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب، إن هذا المركز المتقدم يُعد إنجازاً كبيراً يضاف لقسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا، ويؤكد ريادة أساتذة القسم فى المسابقات التى تقام على مستوى الجامعات المصرية، متمنيا لهم مزيد من التوفيق والنجاح.