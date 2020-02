في مشهد مؤثر، رفضت إحدى الطبيبات العاملات في مستشفيات الصين لعلاج مرضى فيروس كورونا، الجلوس في سيارة بجانب زوجها، لتوصيلها إلى محل عملها في إحدى المستشفيات، خوفا عليه من أن تصيبه بالمرض في حال إذا كانت انتقلت إليها العدوى من المرضى خلال العلاج.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر الطبيبة وهي تسير تحت الأمطار الغزيرة في طريقها إلى المستشفى، في وردية ليلية تبدأ الثالثة صباحا، بينما ظل زوجها يسير خلفها بالسيارة حتى وصلت إلى المستشفى.

The wife is a doctor and works on the front line against the epidemic. She refused to sit in car with the concern of infecting her husband. The husband escorted the doctor all her way to hospital for night shift at 3am. pic.twitter.com/uDBrOa86XC