صحيفة ألمانية: الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني يبحث عن زعيم جديد

علقت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية اليومية، على أزمة الخلافة في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا بعد الاستقالة المفاجئة لأنيجريت كرامب-كارنباور خليفة انجيلا ميركل في منصب رئيسة الحزب يوم الاثنين الماضي.

وذكرت الصحيفة أن "المستشارة أنجيلا ميركل تخاطر الآن بفقدان السيطرة على مسارها المحدد بعناية لتنصيب خليفة لها في رئاسة الحزب وبعد ذلك السعي لتولي منصب المستشارية.

وأضافت الصحيفة أنه بالكاد يمكن توقع أن يعمل أي من السياسي المحنك بالحزب فريدريش ميرتس أو وزير الصحة الألماني ينس شبان أو نائب زعيم الحزب أرمين لاشيت ، وهم جميعا خلفاء محتملون لرئاسة الحزب، تحت عباءة ميركل لمدة عام ونصف العام على رأس الحزب.

وتابعت الصحيفة أنه "من ناحية أخرى، لايمكن أن يقبل الديمقراطيون الاشتراكيون [شركاء ائتلاف ميركل] بحدوث تغيير سريع على رأس الحزب.

وذكرت الصحيفة "بهذا تصبح أزمة الحزب الديمقراطي المسيحي أزمة حكومية وأزمة لألمانيا، التي ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية في غضون بضعة أشهر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا بالنسبة للحزب المسيحي الديمقراطي، والذي يبدو أنه يريد المضي قدمًا بسرعة مذهلة. كما يجب أن يكون واضحًا كذلك لميرتس، الذي اندفع إلى الأمام بدون تأني .

ولفتت الصحيفة إلى أن" وزير المالية الألماني السابق فولفجانج شويبله كان على حق في أنه سيكون من الأفضل للبلاد إذا أخذ الحزب المسيحي الديمقراطي وقته حتى نهاية العام لاتخاذ قرار، ومن ثم يمكن لميركل أن تمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة".