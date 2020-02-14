تراجع مبيعات المساكن وارتفاع الأسعار في كندا خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة استمرار تراجع مبيعات المنازل في كندا خلال يناير الماضي، في حين ارتفعت أسعارها وهو ما يشير إلى استمرار نقص المعروض في السوق العقارية بالمدن الرئيسية مثل تورنتو.

وبحسب الاتحاد العقاري الكندي، تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 9ر2% خلال الشهر الماضي وهو أكبر تراجع منذ عام تقريبا. في الوقت نفسه ارتفع المؤشر الرئيسي للأسعار بنسبة 8ر0% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفع بأكثر من 5% منذ يوليو الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عوام النمو السكاني المطرد مع تراجع معدل البطالة وانخفاض الفائدة على قروض التمويل العقاري ساهمت في زيادة الطلب في سوق العقارات التي كانت قد عانت من التراجع في 2018 وأوائل 2019. في الوقت نفسه فإن نقص المعروض أدى إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي أدى إلى زيادة الطلب على المساكن الأعلى سعرا في مدن مثل تورنتو.

وقال جاسون ستيفين رئيس الاتحاد العقاري الكندي في بيان إن أسعار المنازل تواصل ارتفاعها في ظل استمرار تراجع المعروض وبخاصة في الجنوب والوسط وشرق أونتاريو. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي في أغلب مدن كندا.