ستولتنبرج: حلف شمال الأطلسي يمكن أن يتولى مسألة تدريب الأكراد في العراق

أعلن النرويجي ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف يمكن أن يتولى عملية تدريب قوات الأمن الكردية في العراق.

وأضاف ستولتنبرج اليوم الجمعة خلال كلمة له في مؤتمر ميونخ للأمن أن الحلف لا وجود له في المناطق الكردية بالعراق، ولكن دولا من أعضائه تقوم بالتدريب كجزء من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأوضح ستولتنبرج أنه يجب الآن اتخاذ قرار بشأن إمكانية دقيقة لتوسيع تواجد التحالف العسكري في العراق، ومن المحتمل أيضا "أن يتولى الحلف بعض فعاليات التدريبات التي يقوم بها الآن متحالفون معه ضمن ائتلاف مكافحة تنظيم الدولة".

كان حلف شمال الأطلسي قرر يوم الأربعاء الماضي زيادة قواته في العراق بسبب المخاوف الأمنية التي تتعرض لها مهمته فيها، إلا أنه لم يذكر تفاصيل عن ذلك.