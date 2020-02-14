كاونتربوينت: هواوي ستعاني مع تضرر مبيعات هواتف الصين من فيروس كورونا

قال باحثون لدى كاونتربوينت يوم الخميس إن هواوي تكنولوجيز ستكون من بين الأكثر تضررا جراء انهيار مبيعات الهواتف الذكية الصينية في الربع الأول بسبب انتشار فيروس كورونا، وخفضوا تقديراتهم لأكبر سوق للهواتف في العالم.

وقالت كاونتربوينت التي مقرها هونج كونج، والتي تُستخدم توقعاتها بشكل واسع في قطاع الرقائق والهواتف المحمولة المزدهر في آسيا، في ملخص لأحدث تقرير لها إنها خفضت تقديراتها للمبيعات غير الإلكترونية للهواتف الذكية في الصين خلال التفشي بنسبة 50 بالمئة وللمبيعات في الربع الأول بوجه عام بنسبة 20 بالمئة.

ومن توقعات بنمو كامل في السوق العالمية، قالت إن تلك التخفيضات ستعني على الأرجح أن المبيعات عالميا ستكون مستقرة حاليا على أساس سنوي في 2020.

وقال توم كانغ مدير الأبحاث لدى أبحاث كاونتربوينت ”بوجه عام، نعتقد أن الفيروس سيتم احتوائه في مارس (آذار).

”لكن، قد يستغرق الأمر شهرين آخرين لكى تعود الأنشطة الاقتصادية في الصين بالكامل إلى طبيعتها. نتوقع نموا سلبيا في الربعين الأول والثاني من 2020، في سوق الهواتف الذكية في الصين والعالم“.

وقالت فلورا تانغ المحللة لدى كاونتربوينت إن أوبو وفيفو ستتأثران أيضا إذ تعول الشركتان بقوة على قنوات البيع غير الإلكترونية. لكن التأثير على مبيعات شاومي ووان بلس وريلمي ستكون أقل حدة على الأرجح إذ أنها تركز بشكل أكبر على المبيعات الإلكترونية والبيع في الخارج.

وبحسب تقديرات كاونتربوينت أيضا فإن مبيعات آيفون الذي تنتجه أبل قد تخسر ما يقرب من مليون وحدة بسبب قرارها إبقاء متاجرها التقليدية مغلقة حتى 15 فبراير شباط.