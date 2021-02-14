روبرت كوخ: ألمانيا تسجل 6114 إصابة جديدة بكورونا و218 حالة وفاة خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 6114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في غضون يوم واحد، فضلا عن تسجيل 218 حالة وفاة.

يذكر أنه غالبا ما يقل عدد حالات الإصابة التي يتم تسجيلها يوم الأحد، نظرا لتراجع معدل إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس خلال العطلة الأسبوعية.

وكان المعهد سجل 8616 حالة إصابة جديدة بالفيروس و231 حالة وفاة يوم الأحد الماضي.

يشار إلى تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة- ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في غضون سبعة أيام لكل 100 ألف شخص في ألمانيا، وهو ما يسمى بمعدل حدوث العدوى، تراجع على المستوى الاتحادي إلى 4ر57.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ 136 قبل أربعة أسابيع في يوم 17 يناير الماضي.

وكان وصل هذا المعدل لذروته في يوم 22 ديسمبر الماضي بواقع 6ر197.

وتابع المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وصل إلى مليوني و334 ألفا و561 حالة إصابة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف كثير من الإصابات.

وأضاف المعهد أن إجمالي الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 64 ألفا و960 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس نحو مليوني و119 ألفا و100 شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس السبت أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ 90ر0، وكان يبلغ أول أمس الجمعة 87ر0، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب بالفيروس يمكنهم نقل العدوى إلى 90 شخصا آخرين.

وحسبما أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 34ر2 مليون حالة بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت مدينة فرانكفورت.

ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا إلى 64 ألفا و990 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس إلى 13ر2 مليون شخص.

ومضى قرابة 54 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.